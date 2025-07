“9 minuti con l’Arcivescovo”, 26° conversazione: la nuova video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

di Redazione ZON

Ritorna, oggi, 25 luglio 2025, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo ha espresso alcune considerazioni sui trasferimenti e sulle nomine presso gli Uffici Diocesani, per poi annunciare qualche prima informazione relativa ai solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Salerno, l’Apostolo Matteo, e quindi spostare i riflettori sul valore della vacanza del periodo estivo, commentando anche i recenti episodi di vandalismo registrati in città.

Infine, S.E. Monsignor Bellandi ha espresso delle riflessioni in merito ai primi mesi di Pontificato di Papa Leone e sullo scenario internazionale purtroppo ancora segnato da guerre.

Per scaricare e visionare l’intervista>>>

https://drive.google.com/file/d/1C7ib618YXxE4AeCQLkn2eTyTUTDU1ai_/view?usp=drivesdk