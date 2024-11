“9 minuti con l’Arcivescovo” – La nuova video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

di Redazione ZON

Ritorna, oggi, 29 novembre 2024, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo, per iniziare, si è soffermato sui primi appuntamenti importanti in vista del Giubileo. Sua Eccellenza Monsignor Bellandi, poi, ha commentato i dati relativi al dossier sulla Povertà della Caritas, nonché la delicata situazione delle Carceri e le recenti proteste messe in campo, anche nel nostro territorio, contro il DDL 1660.

Inoltre, l’Arcivescovo ha parlato dell’importanza del Presepe, annunciando anche l’esposizione, a Pellezzano, del Presepe della Misericordia di Montevergine, rivolgendo infine il suo augurio di buon Natale a tutta la comunità.

L’intervista completa è disponibile qui!