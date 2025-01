“9 minuti con l’Arcivescovo” – La nuova video-intervista al Monsignor Bellandi

di Redazione ZON

Ritorna, oggi, 31 gennaio 2025, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo si è soffermato sulla Giornata della Memoria celebrata il 27 gennaio, in un tempo delicato come il nostro in cui non sono mancate posizioni dure contro il Santo Padre da parte di alcuni Rabbini che lo hanno accusato addirittura di fomentare l’antisemitismo e in cui il neo-presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è mostrato indifferente alle parole contenute nella lettera di augurio di Papa Francesco rispetto all’invito all’accoglienza.

Sua Eccellenza Monsignor Bellandi ha, poi, annunciato i prossimi eventi della nostra Arcidiocesi relativi al Giubileo, puntando anche l’attenzione sul Cammino Sinodale.

Infine, l’Arcivescovo ha parlato della situazione relativa al Commissariamento dell’Opera del Gregge del Bambino Gesù, da poco revocato.