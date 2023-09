A Baronissi “OpenLab Arci” riparte con tante novità

di Rita Milione

OpenLab nasce a Baronissi nel Febbraio 2022 con lo scopo di creare un luogo d’incontro dove svolgere corsi artistici e attività culturali, tanti i corsi che si sono affermati in questo periodo come il corso di Swing diretto da Alessia Lenza e Davide Grimaldi e il corso di Teatro rivolto ad adulti, bambini ed adolescenti diretto da Antonio D’Amico.

Con l’arrivo della nuova stagione OpenLab da il via a nuove attività, oltre i già citati corsi di Swing e Teatro, ci saranno i corsi di Yoga diretto da Silvana Sciarrotta, il corso di Fotografia diretto da Valentino Petrosino, il corso di inglese diretto da Tommaso Casolaro, il corso di DJ diretto da Dj Marcellino e il corso di Tango diretto da Pasquale Siniscalco. Oltre i corsi OpenLab offre anche servizio di doposcuola per scuole elementari dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 e aula studio per universitari tutte le mattine dalle 9 alle 13.

Lo spazio OpenLab è aperto anche ad eventi culturali, diverse sono state le iniziative realizzate da Febbario 2022; incontri di lettura, presentazioni di libri, eventi dedicati al 25 Aprile e alla Shoa e incontri con diversi artisti musicali come Tonico70 e Extra-Poli dove il pubblico ha potuto ascoltare le loro storie artistiche. OpenLabArci si trova a Baronissi in vicolo Maiorino 3 e su Facebook e Instagram con il nome di “OpenLab APS ARCI”.