A #Giffoni53, si presentano le attività del fondo asilo, migrazione e integrazione 2021-2027

di Chiara Gioia

#Giffoni53 promuove le attività del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 del Ministero dell’Interno.

Nel corso dell’edizione numero 53 di Giffoni Film Festival, infatti, si terrà un intenso programma di attività di informazione e promozione del FAMI, per raccontarne utilità collettiva e finalità anche ai più giovani.

Il Fondo asilo migrazione e integrazione è, infatti, uno strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Il Fondo offre un supporto agli Stati per rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, per sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico ed occupazionale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti, per promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, per migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

Le attività del FAMI saranno illustrate nel corso di un incontro che si terrà il prossimo 27 luglio presso la Sala Blu – Impatto Giovani della Giffoni Multimedia Valley con inizio alle ore 12.00. All’incontro interverranno Valerio Valenti, Prefetto e Capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno) e Maria Forte, Prefetto e Vice Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direttore Centrale per le politiche migratorie, Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. Sarà l’occasione per approfondire, di fronte ad una platea composta esclusivamente da ragazzi, temi di grande attualità che necessitano di un approccio semplice ed immediato per essere compresi nella loro complessità, temi che impattano quotidianamente sulla vita delle persone e delle comunità e su cui si registra un incessante dibattito nelle relazioni internazionali tra Paesi.

Per rendere accessibile la comprensione di queste tematiche, dal 20 al 29 luglio, si terranno, presso il Village di #Giffoni53, tre diversi laboratori aperti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni. Le discipline scelte sono la scrittura creativa, il teatro e la musica.

Il laboratorio di scrittura creativa si terrà dal 24 al 28 luglio, su due turni diversi (9.30/11.00 e 11.30/13.00). Il laboratorio riguarda il viaggio, il ritorno, le cose che si riempiono di storie. Esercizi costruiti su ricordi e tracce saranno il cuore di un “laboratorio sentimentale” per trasformare appunti in un racconto libero, usando gli strumenti della narrativa e del verso.

Il laboratorio teatrale, dal titolo “IO Ascolto” si svolgerà dal 25 al 28 luglio con due turni pomeridiani (16.00/18.00 e 18.00/20.00). Il laboratorio si propone di accrescere la capacità di interazione che si innesca nelle relazioni – sia sulla scena che nella vita – degli adolescenti. Prima di ascoltare occorre prestare attenzione, sentire l’ambiente circostante e coglierne ogni sfumatura. Molteplici saranno gli esercizi di training che verranno proposti ai ragazzi, spesso scomodando i sensi. Lo scopo del laboratorio sarà quello di aumentare la percezione degli altri attraverso sé stessi.

Il laboratorio di musica si terrà dal 21 al 23 luglio con quattro turni, due di mattina (9.30/11.00 e 11.30/13.00) e due pomeridiani (16.00/18.00 e 18.00/20.00). L’obiettivo è approfondire il concetto stesso di onda sonora che si fa percezione, quella della voce umana e quella della musica, linguaggi universali a tutte le latitudini.

Per iscriversi ai laboratori basta cliccare sul sito www.giffoni.it e andare alla pagina dedicata al FAMI. Qui si troveranno tutte le informazioni sulle attività e si potrà compilare l’apposito form per l’iscrizione.

Presso gli spazi espositivi dedicati al FAMI sarà in distribuzione materiale informativo che sarà utilissimo per conoscere le attività e le opportunità legate al Fondo