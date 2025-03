A Salerno nasce un dispositivo innovativo che simula lo stomaco: con SimGAT un passo avanti per valutare l’efficacia dei farmaci

di Redazione ZON

Si chiama SIMulation of Gastric Activity Tool (SimGAT) il progetto sviluppato dall’azienda EST – Enhanced Systems & Technologies (EST) finanziato dal PR CAMPANIA FESR 2021-2027 nell’ambito dell’avviso pubblico CAMPANIA STARTUP 2023.

Il progetto

Il progetto ha l’obiettivo di industrializzare e commercializzare un dispositivo innovativo brevettato, capace di riprodurre con precisione le variazioni di pH all’interno del tratto gastrointestinale umano e animale.

Progettato per il settore farmaceutico e nutraceutico, il dispositivo rappresenta un’evoluzione significativa nei test di dissoluzione e rilascio dei principi attivi nelle compresse a somministrazione orale, in particolare per le formulazioni enteriche che necessitano di protezione dagli ambienti gastrici.

Grazie a un avanzato sistema di regolazione del pH, SimGAT consente di riprodurre fedelmente le condizioni fisiologiche reali dello stomaco, migliorando l’affidabilità dei test rispetto ai dissolutori convenzionali.

La sua integrazione con apparati di dissoluzione classici di tipo USP II, ha già evidenziato differenze significative nei risultati di dissoluzione rispetto ai metodi tradizionali. Ciò conferma l’utilità del dispositivo nel migliorare l’accuratezza delle analisi sui farmaci orali. Grazie a SimGAT, le aziende farmaceutiche possono ottenere dati più affidabili sulla dissoluzione dei medicinali, migliorandone efficacia e sicurezza.

Il Prof. Ing. Gaetano Lamberti (in foto), referente di EST e docente universitario, sottolinea l’importanza di questa innovazione per il settore farmaceutico:

“Il nostro obiettivo è colmare il divario tra ricerca accademica e applicazioni industriali, offrendo alle aziende farmaceutiche uno strumento all’avanguardia che consenta di testare le formulazioni in condizioni sempre più vicine alla fisiologia reale. Con SimGAT, facciamo un passo avanti nella standardizzazione di processi essenziali per la sicurezza e l’efficacia dei farmaci“.

EST nasce come start-up innovativa con una visione chiara: creare un ponte tra il mondo accademico, l’impresa e i servizi avanzati, trasformando la ricerca in soluzioni concrete per il mercato. La società si avvale di un team altamente qualificato con esperienza nella ricerca e nell’innovazione, portando avanti progetti che valorizzano il know-how scientifico e tecnologico della Campania.

SimGAT si inserisce perfettamente in questa mission, con l’obiettivo di offrire un dispositivo facilmente utilizzabile dalle aziende dopo un periodo di training. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella valutazione e nello sviluppo delle formulazioni farmaceutiche del futuro.