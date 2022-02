Accadde oggi – Il Milan veste giallo: una prima volta molto fortunata

Squadra che vince non si cambia. Così si è soliti dire nel mondo dello sport e chiaramente anche del calcio. In questo caso, però, ossia quello del Milan della stagione 1994-1995, a non dover cambiare sarà il colore della maglia di gioco.

I rossoneri arrivano alla stagione 1994-1995 dopo aver vinto l’anno prima la Champions League sconfiggendo in finale ad Atene il Barcellona di Johan Cruijff per 4-0. Un risultato molto importante, trattandosi della quinta Coppa dei Campioni vinta dal club, che peraltro ha il sapore particolare della rivincita visto che l’annata precedente, ossia quella 1992-1993, i rossoneri avevano perso la finale contro l’Olympique Marsiglia. Quello che vinse contro il Barcellona era il Milan di Tassotti, Maldini, Albertini, Donadoni, Desailly, Boban, allenato da Fabio Capello. Insomma i campioni non mancavano.

Una finale tra storia e portafortuna

Quel gruppo di campioni, vincendo la Champions League contro il Barcellona, permise al Milan, ancora guidato da Capello, di disputare nella stagione seguente (1994-1995) la Supercoppa Europea. La squadra rivale, invece, fu l’Arsenal, che aveva vinto l’anno prima la Coppa delle Coppe (ad oggi assorbita dall’Europa League). La Supercoppa Europea si giocò in due sfide, andata e ritorno: la prima in casa degli inglesi nello stadio londinese di Highbury, mentre la seconda allo Stadio Meazza. La gara di Highbry finì sul punteggio di 0-0 dopo 90 minuti che, a detta dei cronisti dell’epoca, furono più incentrati sulla fase difensiva che su quella offensiva. Tutto, dunque, si sarebbe deciso nel match di ritorno, in casa del Milan, in programma l’8 febbraio 1995. Ad avere la meglio furono proprio i rossoneri che si imposero per 2 a 0 grazie alle reti di Boban e Massaro.

Il Milan trionfa, vince la Supercoppa Europea in una sfida molto particolare. Innanzitutto, infatti, fu la prima volta che Milan e Arsenal si scontrarono. Ma soprattutto, l’8 febbraio 1995 fu anche la prima volta che la squadra meneghina scendeva in campo con il completino di colore giallo. L’idea fu dello sponsor tecnico del tempo, che era Lotto, il quale realizzò il completino giallo come quarto kit da gara del Milan. Quell’insolito colore, insomma, aveva inevitabilmente portato fortuna. E fu così, dunque, che l’8 febbraio 1995 il giallo entrò nella storia dei rossoneri.