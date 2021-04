1 Eventi storici

31 – Possibile data della morte di Gesù, secondo i vangeli sinottici.

1124 – Davide I di Scozia viene incoronato re.

1296 – Battaglia di Dunbar: Edoardo I d’Inghilterra sconfigge gli scozzesi.

1521 – Ferdinando Magellano viene ucciso da nativi filippini.

1565 – Filippine: la città di Cebu diventa il primo insediamento spagnolo.

1667 – John Milton, ormai cieco e ridotto in povertà, vende per 10 sterline i diritti del suo poema epico Paradiso perduto.

1805 – Prima guerra barbaresca: Gli Stati Uniti e le popolazioni berbere attaccano la città della tripolitania Derna (episodio evocato nella parte dell’inno dei marinesintitolata Shores of Tripoli).

1840 – Londra: viene posta la prima pietra per l’edificazione del Palazzo di Westminster.

1859 – Firenze: primo governo indipendente della Toscana dopo la partenza del Granduca Leopoldo II dei Lorena.

1861USA: il presidente Abramo Lincoln sospende il diritto dell’habeas corpus.

Stati Confederati d’America, Stati Uniti d’America: la Virginia Occidentale attua la secessione dalla Virginia.

1862 – Guerra di secessione americana: le navi nordiste penetrano a New Orleans, sulla foce del Mississippi.

1865 – La nave a vapore Sultana, con 2.300 passeggeri, esplode e affonda nel fiume Mississippi: 1.700 morti, in gran parte reduci unionisti della prigione di Andersonville.

1901 – Italia, parte il giro automobilistico d’Italia.

1908 – Londra: inaugurazione della IV Olimpiade.

1909 – Il sultano di Turchia Abdul-Hamid II viene esautorato; al suo posto sale il fratello Mehmet V (che morirà qualche mese dopo di lui). Alleato del Kaiser, verrà nominato Generalfeldmarschall del Regno di Prussia il 28 gennaio 1916 e dell’Impero di Germania il 1º febbraio 1916.

1941Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche entrano ad Atene.

Seconda guerra mondiale: in una Lubiana ormai annessa all’Italia viene fondato il Fronte di liberazione del popolo sloveno sulla base di un accordo tra comunisti, cristiano-sociali, liberali di sinistra ed intellettuali progressisti.

1945Il Völkischer Beobachter, il giornale ufficiale del Partito nazista, cessa le pubblicazioni.

Seconda guerra mondiale: sull’Altopiano di Asiago le truppe tedesche compiono una strage per rappresaglia, nota come strage di Treschè Conca

1950 – Gérard Blitz fonda l’associazione Club Méditerranée.

1960 – Il Togo ottiene l’indipendenza.

1961 – La Sierra Leone ottiene l’indipendenza.

1967 – A Montréal (Canada) si apre l’Expo ’67.

1973 – omicidio di Vittorio Olivares, semplice dipendente presso gli uffici della compagnia aerea El Al di via Bissolati, a Roma, ucciso da un terrorista legato a Settembre Nero.

1981Palermo, si conclude il primo congresso del Partito Socialista Italiano in cui il segretario viene eletto democraticamente, invece di essere designato dalla segreteria: Bettino Craxi viene riconfermato con il 74% dei voti.

La Xerox PARC presenta il mouse, la periferica del computer che aprirà le porte per le graphical user interface (GUI).

1990 – Palestina: per protestare contro le invasioni dei nazionalisti ebrei nei luoghi sacri, vengono chiuse al pubblico per 24 ore la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, le chiese di Nazaret e Betlemme e le moschee della Roccia e di al-Aqsa.

1992 – Nasce la Repubblica Federale di Jugoslavia, formata da Serbia e Montenegro dopo la secessione di Slovenia e Croazia.

1997 – Andrew Cunanan uccide Jeffrey Trail: sarà il primo di cinque delitti fra cui, nel luglio successivo, quello in cui assassinò lo stilista Gianni Versace.

1999 – Massacro di Meje: 375 civili uccisi dalle truppe serbe.

2006 – New York, inizia la costruzione della Freedom Tower, edificio principale del nuovo World Trade Center della città.

2014 – Città del Vaticano, papa Francesco, con una solenne cerimonia in Piazza San Pietro, dichiara santi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, alla presenza del papa emerito Benedetto XVI

2018 – Il presidente nordcoreano Kim Jong-un incontra il presidente sudcoreano Moon Jae-in, divenendo il primo capo di stato nordcoreano a mettere piede in Corea del Sud dopo oltre 65 anni