“Adamo ed Eva”, il nuovo singolo di Luigi Strangis: testo e significato

di Redazione ZON

Luigi Strangis oggi, venerdì 31 marzo, pubblica (con etichetta 21CO) “Adamo ed Eva” (distribuito da Artist First), singolo che racconta il desiderio di un amore libero, carnale e irrazionale dove il piacere è aversi l’un con l’altro.

Con il suo nuovo brano pop-rock, Luigi ricerca nuovi stimoli musicali e un sound dal respiro internazionale.

“Adamo ed Eva” è scritto da Luigi Strangis, Roberto Tornabene, Kende, Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli. Prodotto da ROOM9.

Luigi Strangis, 22 anni, artista eclettico, cantautore poliedrico e polistrumentista. Fin da ragazzino cresce con la passione per la musica, ascoltando ripetutamente pezzi punk e rock spaziando tra Nirvana, Blink 182 e Sex Pistols, ma con un orecchio sempre attento alla musica dei Beatles e dei Rolling Stones.

Luigi inizia a strimpellare le corde di una chitarra a 6 anni per poi imparare a suonare pianoforte, batteria, percussioni, contrabbasso …e naturalmente la chitarra.

Grazie alla sua naturale attitudine a soli 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi primi brani. Nel 2021 si presenta ai casting del talent Amici presentando l’inedito Vivo, brano che gli regala l’ingresso al programma.

Dopo pochi mesi si aggiudica la vittoria della 21° edizione del talent di Maria De Filippi alla quale segue la pubblicazione del suo primo EP STRANGIS, certificato ORO che contiene i brani presentati durante il programma, tra cui il singolo Tienimi Stanotte, anch’esso certificato ORO. Dopo i primi concerti in estate (tra i quali quello davanti a oltre cinquemila persone allo Stadio Guido d’Ippolito della sua Lamezia Terme) a settembre pubblica il singolo Stai Bene Su Tutto che anticipa il disco d’inediti VOGLIO LA GONNA pubblicato a ottobre 2022 (21co/Artist First).

Nello stesso mese esce al cinema il live-action Il Talento di Mr. Crocodile. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Entertainment Italia, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes.

A novembre 2022 si è esibito in due attesissimi live sold out all’Alcatraz di Milano e all’Orion di Roma.

Testo – Adamo ed Eva

Il sole spacca una finestra

Che da sul mare come te

Ti strappo la lingua e sa di me

Mi manca l’aria come se

Come se

Come



Avessimo fatto l’amore

Correndo lungo queste strade

Sotto la luce di un lampione

Vorrei guardarti negli occhi, ti blocchi, mi tocchi

E questa testa che fa



Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

In quest’atmosfera

Nessuno ci vede, si spera



Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

Noi Adamo ed Eva

Su un letto di mele stasera



Tu sei fantastica

Hai capogiri se mi ignori sei un po’ pallida

Nei tuoi vestiti mi ci perdo sei l’America

Che sogni tanto da bambina ancora hai quella cartolina



E se facessimo l’amore

E ti chiedessi di restare

Potrei parlarti ore ed ore

Mentre mi guardi negli occhi

Mi blocchi mi fotti

E la mia testa poi fa



Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

In quest’atmosfera

Nessuno ci vede, si spera



Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

Noi Adamo ed Eva

Su un letto di mele stasera



Abbiamo un

Appuntamento al buio sul mio letto

E tu

Ti spogli come non mi avessi visto

Mai

Se te ne pentirai

Sarà troppo tardi, tardissimo

Se questa testa scoppia e poi fa



Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

In quest’atmosfera

Nessuno ci vede, si spera



Tantararan Tararan

Fammi male

Tantararan Tararan

Lascia stare

Tantararan Tararan

Noi Adamo ed Eva

Su un letto di mele stasera