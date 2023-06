Aeroporto Salerno, terminal: domani la presentazione del progetto

di Adelaide Senatore

Domani sarà presentato presso l’Augusteo il nuovo progetto del Terminal di Aviazione Commerciale e Generale dell’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi, realizzato dallo studio di architettura Atelier(s) Alfonso Femia. Gesac, l’ente gestore dell’aeroporto, sottolinea che il progetto ambizioso si caratterizza per una forte identità iconica, la modularità, l’espansibilità e la sostenibilità, con una particolare attenzione all’ambiente. L’architettura scelta è in armonia con l’entroterra salernitano, favorendo l’integrazione con il territorio e il collegamento con il paesaggio.

Alla presentazione parteciperanno importanti figure istituzionali e professionisti della Regione Campania, di Gesac e del Gruppo Progettazione Aeroporto. Già nella fase di pianificazione, sono stati investiti 40 milioni di euro per allungare la pista a 2000 metri, potenziare le aree di parcheggio degli aeromobili e realizzare altre infrastrutture preliminari. Nel futuro Masterplan è previsto un ulteriore allungamento della pista e la costruzione di nuovi terminal per l’Aviazione Commerciale e Generale, insieme ad altre infrastrutture operative. Questo progetto sarà finanziato per circa 94 milioni di euro dalla Regione Campania.

Il progetto di architettura per il nuovo terminal, che si estenderà su una superficie di 16.000 metri quadrati con un piano interrato di 3.000 metri quadrati, è stato assegnato a gennaio 2022 attraverso un concorso a cui hanno partecipato 13 gruppi, molti dei quali internazionali. Il gruppo guidato dalla società multinazionale Deerns si è classificato al primo posto nella graduatoria e ha collaborato con Alfonso Femia per gli aspetti architettonici, avendo precedentemente lavorato al potenziamento degli aeroporti di Schiphol, Abu Dhabi e Kuwait City.