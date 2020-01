Per l’Aggiornamento Catalogo Netflix odierno, la novità principale è rappresentata da Dracula. La miniserie è stata creata dai creatori di Sherlock

Rispetto agli ultimi sabati, l’Aggiornamento Catalogo Netflix odierno rappresenta un vero e proprio punto di svolta nell’economia della piattaforma streaming. Si tratta, infatti, del primo weekend dell’anno, in cui il servizio streaming ha deciso di fare il primo regalo dell’anno ai suoi clienti. Ad arrivare sul mitico catalogo del servizio streaming più famoso del mondo sarà, infatti, una miniserie del tutto particolare. Ad essere protagonista sarà un personaggio (letterario e non) molto conosciuto e famoso a tutti quanti. Ma non c’è solo questo. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Dracula

Ed ecco la novità principale della settimana dell’Aggiornamento Catalogo Netflix. La miniserie sul vampiro più famoso di sempre è finalmente realtà. Dracula, nuova versione televisiva del romanzo scritto da Bram Stoker, è da oggi presente in catalogo. Ad adattarla per il piccolo schermo, ci hanno pensato due pezzi grossi della TV britannica: Mark Gatiss e Steven Moffat, cioè i creatori del telefilm Sherlock con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman protagonisti.

La storia è quella nota, per chi conosce il romanzo di Bram Stoker pubblicato nel 1897. Un nobile della Transilvania, diventato un non morto secoli prima, decide di trasferirsi in Inghilterra, dove trovare nuovo sangue da succhiare. La versione di Mark Gatiss e Steven Moffat si concentra soprattutto su di lui, mettendo in secondo piano la coppia amorosa formata da Jonathan Harker e Mina Murray, che pure compaiono.

Pronti per il brivido?

Go! Go! Cory Carson

La seconda novità dell’Aggiornamento Catalogo Netflix, Go! Go! Cory Carson, è adatta ai più piccoli. La serie tratta di Cory Carson, curiosa automobilina col serbatoio pieno di divertimento che gironzola con famiglia e amici.

Da oggi, è pronta a sfrecciare sulle vette Netflix.

Scadenze

Non solo novità nell’Aggiornamento Catalogo Netflix. C’è infatti, anche una scadenza. Si tratta del film brasiliano del 2016 Chi Viene E Chi Va.

