Agropoli, aveva rubato abbigliamento griffato: fermato 38enne

di Redazione ZON

Nella mattinata del 27 ottobre u.s., a Brienza (PZ), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto ad un controllo stradale di un 38enne georgiano accertando che lo stesso era gravato da un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta di questa Procura, nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania perché indagato per “furto aggravato”. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito delle indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di Santa Maria di Castellabate (SA) e originate dalla denuncia del proprietario di un’attività commerciale di Agropoli (SA) in relazione al furto subito, a febbraio scorso, di capi di abbigliamento griffati di importante valore commerciale.

La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.