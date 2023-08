Agropoli, fa acquisti con una carta di credito rubata: denunciato 45enne

di Rita Milione

Il 2 agosto, i Carabinieri della Stazione di Agropoli, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Salerno un 45enne per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, all’interno di un bar del centro cittadino, approfittando della distrazione di un avventore, sottraeva allo stesso lo zaino ed eseguiva con la carta bancomat degli acquisti indebiti.