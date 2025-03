Al liceo Severi di Salerno “I giovani e lo sport: un incontro tra passione e futuro” con Gianluca Di Marzio

di Redazione ZON

Salerno, 21 marzo 2025 – Lo sport come scuola di vita, palestra di valori e opportunità di crescita: questi i temi al centro dell’incontro “I giovani e lo sport”, in programma martedì 25 marzo alle 10 presso il Liceo Scientifico Francesco Severi di Salerno. Un evento dedicato agli studenti per esplorare il mondo dello sport e del giornalismo sportivo, con la partecipazione straordinaria di Gianluca Di Marzio, uno dei volti più noti dell’informazione calcistica italiana

UN OSPITE D’ECCEZIONE

Giornalista sportivo di spicco e volto di Sky Sport, Di Marzio dialogherà con gli studenti, condividendo con loro aneddoti, consigli e riflessioni su un settore in continua evoluzione. L’incontro sarà un’opportunità unica per i giovani di comprenderne le dinamiche e approfondire il valore dello sport nella formazione individuale, per conoscere più da vicino il dietro le quinte del mondo sportivo e le dinamiche che regolano il calcio professionistico.

GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI

Dopo i saluti iniziali della Dirigente scolastica Barbara Figliolia, il dibattito sarà introdotto dal consigliere regionale Andrea Volpe, che da sempre sostiene iniziative volte a promuovere la crescita culturale dei giovani, riconoscendo anche nello sport un potente strumento di aggregazione e sviluppo sociale.

«Il nostro obiettivo è offrire ai ragazzi occasioni di crescita e confronto con figure di rilievo, che possano trasmettere loro valori fondamentali come l’impegno, la passione e la correttezza. Lo sport è una metafora straordinaria della vita, e momenti di dialogo con professionisti del settore arricchiscono il percorso formativo degli studenti, fornendo loro spunti utili per il futuro», spiega la dirigente Figliolia, evidenziando l’importanza di iniziative come questa per la formazione degli studenti.

«Promuovere lo sport come valore educativo e sociale insegna ai giovani il valore del sacrificio, del lavoro di squadra e della determinazione. Appuntamenti come questo sono fondamentali per avvicinare i giovani a un approccio sano e costruttivo alle attività e alle discipline, sia dal punto di vista pratico sia professionale», dichiara Volpe.

Accanto a lui ci sarà anche da Don Roberto Faccenda, sacerdote vicino ai ragazzi e alle famiglie, che sottolineerà l’importanza dello sport come veicolo di inclusione e crescita morale, dell’impegno, della lealtà e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni.

UNO SPAZIO DI DIALOGO PER GLI STUDENTI

L’incontro sarà interattivo e offrirà ai giovani la possibilità di porre domande e confrontarsi direttamente con Di Marzio. Un’opportunità per approfondire le tematiche legate allo sport e alla sua comunicazione, stimolando riflessioni su percorsi professionali e personali legati a questo mondo affascinante.