Alessandra Amoroso arriva al PalaSele di Eboli: info utili

di Rita Milione

Alessandra Amoroso, per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano “FINO A QUI” (Epic / Sony Music), tornerà live dal 1° dicembre con “Fino a qui in tour”, 13 date nei palasport delle principali città italiane, e la prima tappa sarà al PalaSele di Eboli. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di domani, mercoledì 7 febbraio, su Ticketone e punti vendita abituali (Per info: www.friendsandpartners.it).

15 anni di carriera, 3 milioni di copie vendute, 52 dischi di platino, 9 dischi d’oro, 700 milioni di stream, 800 milioni di views Youtube, oltre 200 concerti (di cui oltre 100 Palasport), la seconda donna a conquistare lo Stadio San Siro. L’artista, che quest’anno celebra 15 anni di straordinaria carriera, è salita l’ultima volta sul palco del Teatro Ariston nel 2021, come super ospite, quando, insieme a Matilde Gioli, ha interpretato un toccante monologo per sostenere i lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia.

Negli anni precedenti ha partecipato al Festival sempre in qualità di ospite: la prima volta nel 2010 invitata da Valerio Scanu nella serata dei duetti e poi nel 2012, sempre nella serata duetti, insieme a Emma. Nel 2019 è super ospite del Festival e duetta con Claudio Baglioni, Direttore Artistico di quell’edizione, mentre nel 2020 torna sul palco insieme alle colleghe Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Emma, Giorgia ed Elisa per annunciare l’evento “Una. Nessuna. Centomila” contro la violenza di genere.

“Fino a qui”, scritto dalla stessa Alessandra insieme a Takagi, Ketra, Federica Abbate e Jacopo Ettorre, è una ballad intensa che parla di cadute, difficoltà che nella vita ci si trova inevitabilmente a dover affrontare, ma anche di come ci si possa rialzare da queste “cadute”, ritrovandosi ad avere una prospettiva totalmente nuova sulle cose.

Online da domani anche il video del brano, prodotto da Borotalco.tv e con la regia di Ombra Film. A dirigere l’orchestra per Alessandra Amoroso sarà il Maestro salentino Francesco Mancarella. Lo styling dell’artista è curato da Marco De Lucia. Glam: Manuele Mameli. Hair: Gaetano Pane.



IL CALENDARIO DEL PALASELE Si riaccenderanno tra una settimana le luci sul palco del PalaSele di Eboli con la programmazione live a cura di Anni 60 produzioni. Si ripartemartedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio quando Claudio Baglioni emozionerà per l’ultima volta il pubblico del PalaSele conl’opera show “aTuttoCuore” (date già sold out). A seguire, farà tappa per la prima volta a Eboli Gazzelle atteso sabato 16 marzo con il “Dentro x Sempre Tour”, mentre è fissato per sabato 20 (ore 18) e domenica 21 aprile (ore 15) il ritorno dei Me Contro Te con “Lo show dei 10 anni”. In autunno arriverà al PalaSele anche Tananai atteso venerdì 15 novembre con il nuovo tour “Tananai Live 2024”. Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.