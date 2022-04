Alessandra Mastronardi svela: “Sono stata vittima di bullismo”

Alessandra Mastronardi svela: “Recitavo, ero scomoda per i compagni di classe, loro mi prendevano in giro.. Mi rubarono il cellulare”

BULLISMO: LA STORIA DI ALESSANDRA MASTRONARDI- Alessandra Mastronardi, celebre attrice italiana, ha svelato di essere stata vittima di bullismo. Ecco le sue parole, riportate anche dai colleghi di “Leggo.it”: «Recitavo, ero scomoda per i compagni di classe, a un mio spot con Ozpetek regista e Gianni Morandi, e loro mi prendevano in giro, ero abbastanza bullizzata, anche se all’epoca non esisteva questo termine. Mi rubarono il cellulare…L’appiglio erano i genitori».

Alessandra Mastronardi ha poi parlato della sua carriera da attrice: «Lo sono diventata sul campo, da autodidatta. Se vai in una scuola di recitazione e sbagli, ti correggono; se sbagli davanti a milioni di telespettatori…Ho avuto la sindrome dell’usurpatrice di ruoli. La mia scuola è stata I Cesaroni , solo che poi crescevo, volevo emanciparmi da quella romanità popolana e folk, mi sentivo sempre rigettata indietro. Sbagliavo io, ho imparato con gli anni».

Sui grandi attori con cui ha collaborato: «Woody Allen in To Rome With Love era di poche parole ma affilate come un bisturi, cambiò direzione a una scena di cui non era convinto dandomi un bicchiere in mano, fingendomi ubriaca prese un’altra piega; lo spot con George Clooney, beh lui chiamava tutti per nome, fino all’ultimo arrivato, ed è un segno di rispetto; lo stesso che ha avuto Pattinson in Life (sul fotografo che seguiva James Dean) : era sempre sul set, anche nelle scene che non lo riguardavano».

Infine, Alessandra Mastronardi parla anche dell’amore: «Sono una da storie lunghe. Purtroppo non è andata. Ora mi guardo intorno, respiro la primavera». Insomma, l’attrice italiana, oggi famosissima, non ha vissuto un’infanzia facile. I suoi compagni di classe la prendevano di mira perché forse invidiosi del fatto che lei recitasse e avesse grandi qualità, seppur giovanissima. Sicuramente, la Mastronardi è cresciuta anche grazie a questa “dolorosa esperienza”.

