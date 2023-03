Alfredo Cospito: gli avvocati chiedono i domiciliari per motivi di salute

di Filomena Volpe

L’anarchico Alfredo Cospito ha presentato ieri una richiesta al tribunale di sorveglianza di Milano per ottenere gli arresti domiciliari. Scopriamo i retroscena.

Alfredo Cospito: la causa del differimento pena

Il differimento di pena viene motivato dalla condizione di salute del detenuto.

Chi si è occupato dell’istanza del differimento pena?

L’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, si è occupato dell’istanza del differimento pena.

Il 41-bis e lo sciopero della fame

Il 5 maggio 2022 Alfredo Cospito è stato posto in regime di reclusione 41-bis nel carcere di massima sicurezza di Bancali in Sardegna per i “numerosi messaggi che, durante lo stato di detenzione, ha inviato a destinatari all’esterno del sistema carcerario […] documenti destinati ai propri compagni anarchici, invitati esplicitamente a continuare la lotta contro il dominio, particolarmente con mezzi violenti ritenuti più efficaci”.

Il 20 ottobre 2022 ha iniziato lo sciopero della fame per esprimere il suo più totale disappunto nei confronti di questa procedura.

Il 41-bis: la definizione

L’articolo 41-bis è una disposizione dell’ordinamento penitenziario italiano introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, che prevede un particolare regime carcerario, noto come “carcere duro“.

La richiesta

La sua richiesta passa è stata sottoposta all’attenzione dei giudici (Giovanna Di Rosa affiancata da Ornella Anedda e da due esperti) che dovranno fissare una data per l’udienza (molto probabilmente il 24 marzo).

Alfredo Cospito: i reati