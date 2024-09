Allerta meteo nel salernitano: ritorno a scuola posticipato in vari comuni

di Redazione ZON

In diversi comuni della provincia di Salerno, il ritorno a scuola è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, è stato tra i primi a disporre, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per lunedì 9 settembre 2024. La decisione è stata presa in seguito all’emissione di un’allerta meteo arancione da parte della Protezione Civile.

Altri comuni coinvolti

Anche i sindaci di Cava, Minori, Maiori, Nocera Superiore e Pagani hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole.

Nei comuni di Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Sarno e San Marzano sul Sarno, oltre alle scuole, sono stati chiusi anche cimiteri e parchi urbani per motivi di sicurezza.