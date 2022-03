Altcoin – Cosa sono e qual è la migliore?

Se ne sente tanto parlare, ma cosa sono esattamente le Altcoin? Ma soprattutto, tra le varie proposte, qual è la migliore su cui investire?

Il termine Altcoin è un indicazione “cappello”, che indica tutte le monete alternative (Alternative Coin appunto) a quella più famosa e conosciuta, il Bitcoin.

Le Altcoin presenti sul mercato sono varie, sia per concetto alla base della moneta sia per dimensione della stessa. Le Alt Coin si possono considerare quindi come alternative migliorative al Bitcoin. Varie monete, di cui probabilmente la più famosa è Ethereum.

Quindi, prima di comprare monete Ethereum, scopri su cosa di basa questa cripto e tutte le altre Alt Coin.

Prima di buttarti nell’investimento, ricorda sempre che pur senza le esagerazioni della finanza tradizionale (vedi le affermazioni del CEO di JP Morgan), investire in cripto non è esente da rischi e possibili perdite.

“It’s a fraud” and “worse than tulip bulbs”. (“È una frode” e “peggio dei bulbi di tulipano”)

Jamie Dimon, CEO di JP Morgan

Tipologie di AltCoin

Non un’unica moneta, ma nemmeno un’unica tecnologia. Le alternative a Bitcoin si differenziano infatti anche per i principi su cui le stesse si basano. Troviamo infatti tre diverse tipologie di AltCoin:

Basate su attività di mining: in pieno stile Bitcoin, hanno queste monete si basano su un processo di elaborazione in cui è necessario risolvere complete equazioni. Il pagamento per la risoluzione di questi “problemi matematici” viene pagato per l’appunto pagato con queste cripto.

in pieno stile Bitcoin, hanno queste monete si basano su un processo di elaborazione in cui è necessario risolvere complete equazioni. Il pagamento per la risoluzione di questi “problemi matematici” viene pagato per l’appunto pagato con queste cripto. Del tipo Stablecoin: come si evince dal nome queste monete tracciano l’andamento di un asset. Le più famose ed utilizzate tracciano l’andamento del dollaro americano, cercando di seguire le variazioni dello stesso. Le possibilità di guadagno su queste monete sono legate alle variazioni in fase di cambio ed all’adozione di prodotti di risparmio specifici.

come si evince dal nome queste monete tracciano l’andamento di un asset. Le più famose ed utilizzate tracciano l’andamento del dollaro americano, cercando di seguire le variazioni dello stesso. Le possibilità di guadagno su queste monete sono legate alle variazioni in fase di cambio ed all’adozione di prodotti di risparmio specifici. Di Governance: non è quasi una moneta ma più un diritto di voto. Possedere questi token permette infatti di “dire la propria” in merito alle decisioni su una determinata criptovaluta.

non è quasi una moneta ma più un diritto di voto. Possedere questi token permette infatti di “dire la propria” in merito alle decisioni su una determinata criptovaluta. Del tipo Staking: così come il mining, con questo passaggio si vanno a verificare le transazioni. Anche in questo caso, colui che impegna il proprio capitale in questo “lavoro” viene ripagato con altre monete.

Caratteristiche delle Altcoin

Ci troviamo di fronte a cripto 2.0, in cui, in varie forme, si è cercato di correggere le debolezze di Bitcoin. Le monete Altcoin possono generare ottimi ritorni e la varietà di monete esistenti permette una buona diversificazione e scelta.

Dal punto di vista degli svantaggi, gli stessi non toccano l’intera categoria, ma possono colpire alcune monete in particolare. Esistono infatti monete AltCoin che sono progetti appossimativi, in cui è presente un elevato rischio di perdita dell’investimento.

In linea generale però, soprattutto per gli Altcoin più famosi e conosciuti, l’investimento rimane comunque interessante e redditizio.

Altcoin su cui investire

La cripto Altcoin più famosa è ovviamente Ethereum. Oltre a questa troviamo anche Litecoin, Ripple, Dash, Monero, Bitcoin Cash, Tether, Cardano, Ripple e molte altre.

Una buona varietà di opzioni tra cui scegliere con monete più o meno famose e con capitali più o meno grandi. In fase di investimento, la valutazione è quindi molto soggettiva, ma in linea di massima potrebbe essere conveniente considerare una Altcoin di media capitalizzazione, come ad esempio Ripple.

Comprare criptovaluta Ripple è semplice e può essere davvero un ottimo investimento per il futuro.

Per concludere

Se Bitcoin è stato il precursore, le Altcoin sono la sua evoluzione. Versioni corrette ed ottimizzate del concetto portato in auge dal Bitcoin e adattato alle richieste dell’economia e del mercato per coprire i punti deboli di questa prima moneta che ha “tracciato la strada”.