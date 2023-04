Arriva “InfoParking Amalfi”, l’applicazione per individuare i parcheggi disponibili in tempo reale

di Adelaide Senatore

Il Comune di Amalfi lancia un’app per conoscere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi pubblici della città. InfoParking Amalfi”, varato dalla società in house del Comune, Amalfi Mobilità, su sollecitazione dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Milano, è consultabile tramite APP (disponibile per device Android, a breve anche su iOS) e internet – collegandosi al sito https://www.infoparkingamalfi.com. L’applicazione nasce con l’intento di facilitare soprattutto i turisti nella consultazione della disponibilità di stalli per la sosta in tempo reale.

«Il nostro Comune è in prima linea nel proporre e adottare soluzioni per cercare di contrastare il fenomeno dell’overtourism e tutti i conseguenti disagi. – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – Abbiamo lavorato lungamente su questa applicazione, seguendo gli importanti investimenti fatti negli anni scorsi nell’innovazione del parco tecnologico a servizio della sosta in Città Il servizio di monitoraggio in tempo reale dei posti disponibili nei parcheggi, infatti si abbina alla proposta di realizzazione di una Ztl territoriale per la Costa d’Amalfi per il contingentamento dei flussi di traffico lungo la Statale Amalfitana SS 163, lanciata nel settembre del 2018. Il nostro obiettivo è favorire una sostenibilità intelligente sul territorio, orientando i flussi lì dove c’è disponibilità per accoglierli: l’idea di fondo è che se un luogo è già saturo in un dato momento, è opportuno optare per un altro orario o un altro giorno per raggiungerlo».

«Sebbene l’applicazione sia ancora in fase di test, abbiamo ritenuto opportuno accelerarne il rilascio. – dichiara Antonio Vuolo, Amministratore di Amalfi Mobilità – L’utilizzo di “InfoParking Amalfi” risulterà ancor più importante in questi giorni a cavallo tra ponti festivi – tradizionalmente da “bollino nero” – ed in cui, a causa della contingente chiusura del parcheggio Luna Rossa per lavori di manutenzione, l’attuale capacità delle aree di sosta in Città risulta assai ridotta. Coloro i quali stiano programmando di raggiungere Amalfi in auto sono invitati a tenere conto di tale situazione che perdurerà sino al ripristino del garage. E ovviamente a consultare l’app o il sito prima di mettersi in viaggio verso Amalfi!»”