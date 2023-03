Amalfi, campagna di sensibilizzazione del FULL-PAP TEST Crisalide

di Rita Milione

L’Amministrazione Comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, aderisce alla campagna di sensibilizzazione del FULL-PAP TEST Crisalide per la diagnosi innovativa del papilloma virus (HPV), promuovendo una giornata di screening gratuiti della cervice uterina, in programma il prossimo giovedì 16 marzo 2023 al Salone Morelli di Palazzo di Città, dalle ore 9 alle 13.

Un metodo innovativo con diagnosi tempestiva per ridurre il rischio di neoplasie nelle donne. Si intensifica l’azione del Comune per il benessere e la qualità di vita dei cittadini. Si stima che l’80% delle donne contragga l’HPV – Papilloma Virus Umano – nel corso della propria vita, senza esserne però consapevole: la metà delle volte si tratta di HPV ad alto rischio oncogeno. Fondamentale, quindi, la prevenzione.

Crisalide è la campagna promossa dalla Regione Campania, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, Scuola di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Sanità Pubblica, nell’ambito dell’azione TUTELA. Si tratta di un esame diagnostico innovativo, più completo e accurato rispetto al pap test tradizionale. Consiste in un tampone cervico-vaginale molecolare che consente di rilevare il virus HPV prima che generi lesioni cancerose e di intervenire in maniera tempestiva, pur mantenendo le stesse modalità di prelievo.

«L’Amministrazione comunale con grande entusiasmo ha deciso di condividere l’iniziativa, su richiesta di Maria Triassi, Professore ordinario presso la Federico II – sottolinea Francesca Gargano, Assessore alle Politiche Sociali di Amalfi – Il tumore alla cervice uterina è la terza neoplasia più frequente tra le donne. Rispetto ad altri tumori ha il vantaggio di essere del tutto prevenibile e curabile, se rilevato precocemente, con ottime probabilità di guarigione, in quanto si tratta di una patologia caratterizzata da una evoluzione lenta. È un passo importante la prevenzione per ridurre qualsiasi rischio di sviluppo della malattia. Da tempo, come ente comunale, siamo attivi nella promozione di giornate di screening gratuito, sia per stimolare il benessere collettivo ma anche per garantire il diritto alla sanità di tutti i cittadini, soprattutto delle fasce più deboli. Spero nell’adesione di tante donne, ma soprattutto di tante giovanissime».

Lo screening si rivolge a donne di età compresa tra i 25 e i 65 anni. Per partecipare, è possibile prenotarsi all’Ufficio Servizi alla Persona di Amalfi, al numero 089 87 36 222.

Lo screening Crisalide, promosso dall’ IZSM – Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, è finalizzato all’identificazione della presenza dell’infezione da HPV – Papilloma Virus Umano anche in assenza di alterazioni cellulari. Il Full-pap Test ha l’obiettivo di comparare le tre principali metodiche analitiche per la ricerca del papilloma virus, tra HPV DNA, HPV mRNA ed esame citologico in fase liquida, per ottenere una diagnosi precoce ancora più affidabile.

L’attività si caratterizza come uno strumento per diffondere la cultura sanitaria, l’avvicinamento delle istituzioni pubbliche alla popolazione, la riduzione del fenomeno della migrazione sanitaria, valutando anche le eventuali probabilità di correlazione tra gli impatti ambientali e incidenze di tumori alla cervice.