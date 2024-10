Amalfi, furto aggravato: tre persone arrestate per il furto di merce da due negozi

di Redazione ZON

Il giorno 1 Ottobre 2024, ad Amalfi, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente agli agenti della Polizia locale hanno proceduto all’arresto per “furto aggravato” di tre persone, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbero sottratto da due distinti esercizi commerciali, 4 borse in pelle e 3 magliette del valore complessivo di circa 900,00 euro.

All’esito della perquisizione del veicolo in uso agli indagati è stata rinvenuta ulteriore merce di verosimile provenienza illecita.