Amalfi, installati i raccoglitori per il riciclo dei mozziconi di sigaretta

di Redazione ZON

«(S)METTILA QUI. Se proprio non puoi smettere, ricicla»: è lo slogan di “Re-Cig”, la nuova campagna a tutela dell’ambiente intrapresa dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano. In questi giorni sono stati installati, infatti, nei punti nevralgici della città, 10 “Smoker Point” per la raccolta e soprattutto il riciclo dei mozziconi di sigaretta.

Il progetto rientra nella più ampia pianificazione dell’Amministrazione comunale a difesa dell’ambiente per la promozione tra le “11 Azioni per un turismo più sostenibile” presentate lo scorso settembre dal Sindaco Milano.

«A seguito dell’ultimo Clean Up – la giornata di pulizia che ha coinvolto cittadini, turisti, anziani e associazioni – abbiamo constatato con mano che il rifiuto maggiormente abbandonato sulle spiagge, i vicoli e il centro storico della nostra Amalfi è proprio il mozzicone di sigaretta. – spiega il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Re-Cig è soltanto una parte di una più ampia strategia mirata a migliorare i livelli di raccolta differenziata. Uno strumento non solo per raccogliere i mozziconi ma soprattutto per avviarli a riciclo: questa è la vera novità».

I 10 smoker point – accompagnati da una veletta informativa che illustra le finalità del progetto – sono stati collocati nei punti nevralgici della città, presso la spiaggia della Marina Grande, il lungomare, le pensiline degli autobus, in Piazza della Bussola, all’ingresso del molo, in Piazza dei Dogi e in Piazza Duomo.

Sono in corso di installazione anche nuovi cestini per la raccolta differenziata per le spiagge e nell’area ludica al porto, e nelle prossime settimane il Comune di Amalfi procederà a installare nuovi bidoni intelligenti, dog toilette, e a distribuire posaceneri tascabili.

IL FENOMENO DEL LITTERING IN DATI

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità e Greenpeace, in Italia si stima che vi siano circa 10,5 milioni di fumatori, ognuno dei quali consuma in media 12 sigarette al giorno. Purtroppo, il 75% dei mozziconi viene disperso nell’ambiente, con conseguenze devastanti: ogni anno, questo si traduce in oltre 3 miliardi di mozziconi abbandonati, che contaminano falde acquifere, fiumi e mare. Nel Mediterraneo, infatti, i mozziconi rappresentano addirittura il 40% di tutti i rifiuti plastici. I filtri delle sigarette, composti da acetato di cellulosa, sono una forma di plastica che si degrada molto lentamente, rilasciando nel tempo microplastiche e sostanze tossiche come nicotina, arsenico, idrocarburi e metalli pesanti. Questi inquinanti non solo rappresentano una grave minaccia per la fauna marina, ma possono anche rientrare nella nostra dieta attraverso la catena alimentare, con potenziali rischi per la salute.

«Re-Cig rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per ridurre l’impatto ambientale dei mozziconi, trasformandoli in risorse riutilizzabili. Attraverso un processo di riciclo brevettato e innovativo, le cicche di sigaretta vengono trasformate in Re-CA® (Acetato di Cellulosa Riciclato), una materia prima seconda versatile che mantiene elevate caratteristiche meccaniche, offrendo prestazioni comparabili a quelle del materiale vergine. I vantaggi sono notevoli – insiste l’assessore all’ambiente, Ilaria Cuomo – Aumentiamo la differenziata, e sviluppiamo responsabilità ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile, in particolare nei giovani. Presso gli eco contenitori è possibile conferire anche i mozziconi domestici, riducendo i rifiuti indifferenziati».

I posaceneri Re-Cig hanno una capacità di 1.500 mozziconi. Dotati di un cappuccio a griglia, impediscono l’ingresso di altri rifiuti, garantendo una raccolta mirata. Un sensore integrato monitora il livello di riempimento, ottimizzando la gestione e la frequenza degli svuotamenti.