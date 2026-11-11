Gli Anelli del Potere 3 su Prime Video: capolavoro o blasfemia? Cosa racconta la stagione

di Redazione ZON

In sintesi. Gli Anelli del Potere 3, terza stagione della serie prequel de Il Signore degli Anelli, debutta su Prime Video l’11 novembre 2026 con i primi quattro episodi su otto. Nella nuova stagione Sauron cerca di forgiare l’Unico Anello. Secondo una recensione di Today, la stagione dividerà il pubblico tra chi la giudica un capolavoro e chi un’opera blasfema.

I punti chiave Gli Anelli del Potere 3 debutta su Prime Video l’11 novembre 2026 con quattro episodi.

La terza stagione de Gli Anelli del Potere conta otto episodi in tutto.

La serie è creata da J. D. Payne e Patrick McKay, che si basano sulle appendici della trilogia di Tolkien.

Amazon non detiene i diritti della trilogia di Tolkien.

La terza stagione si apre cinque anni dopo il finale della seconda, in cui è stata distrutta Eregion.

Celeborn, interpretato da Jamie Campbell Bower, torna nella terza stagione come marito di Galadriel.

Gli Anelli del Potere 3, terza stagione della serie prequel de Il Signore degli Anelli, debutta su Prime Video l’11 novembre 2026 con i primi quattro episodi. La stagione ne conta otto in tutto.

La serie fantasy è creata da J. D. Payne e Patrick McKay, che si basano sulle appendici della trilogia di Tolkien. Amazon non detiene i diritti della trilogia. Questo dettaglio pesa su un racconto che per i tolkieniani resta un tema sensibile.

Perché Gli Anelli del Potere 3 divide tra chi parla di capolavoro e chi di blasfemia

Una recensione di Today scommette che anche questa stagione spaccherà il pubblico in due. Da una parte ci sarà chi la considera un capolavoro, dall’altra chi la giudica un’opera blasfema nei confronti di Tolkien. Il recensore aggiunge che le due ipotesi, a suo avviso, non si escludono a vicenda.

Sul fronte della critica, i primi due episodi della terza stagione hanno ricevuto commenti molto favorevoli, con recensioni entusiastiche sul ruolo di Sauron. Tra gli spettatori le reazioni sono invece contrastanti. In rete circola anche un elenco di quattro elementi che la serie dovrebbe sistemare per “eguagliare” Il Signore degli Anelli.

Gli autori della serie hanno definito la fabbricazione dell’Unico Anello “la scena più ambiziosa che abbiamo mai girato”. L’hanno detto incontrando il cast e lo showrunner alla vigilia dell’uscita.

Che cosa racconta la terza stagione: Sauron vuole forgiare l’Unico Anello

Nella prima stagione Celebrimbor, interpretato da Charles Edwards, ha creato i tre anelli per i re degli Elfi. Nella seconda ha realizzato, sotto il giogo di Annatar/Sauron (Charlie Vickers), i sette anelli per i principi dei Nani e i nove per gli Uomini mortali. All’elenco manca soltanto l’Unico Anello, ma senza Celebrimbor e gli artigiani elfici Sauron ha un compito complicato.

La terza stagione si apre cinque anni dopo il finale della seconda, che ha visto la battaglia con cui è stata distrutta Eregion. Sauron prosegue i suoi tentativi alla fucina. Il suo esercito di orchi, sottratto al defunto Adar, combatte contro la resistenza degli Elfi.

Gli Elfi sono guidati dal re Gil-galad (Benjamin Walker), dalla comandante Galadriel (Morfydd Clark) e da Cirdan (Ben Daniels), i tre possessori degli anelli elfici. Con loro ci sono il mezzo elfo Elrond (Robert Aramayo) e l’arciere Arondir (Ismael Cruz Córdova). Il principe dei Nani Durin (Owain Arthur) li aiuta come può, con la moglie Disa (Sophia Nomvete) e l’amico Narvi (Kevin Eldon). Durin è appena succeduto al defunto padre sul trono di Khazad-dum.

Dove si trova Gandalf e chi torna dalla parte dei buoni

A Rhun c’è Gandalf, interpretato da Daniel Weyman, che si è separato dalle amiche Pelopiedi ma non da Tom Bombadil (Rory Kinnear). Il suo obiettivo è trovare il modo di battere lo Stregone Oscuro (Ciarán Hinds), che ha soggiogato i Gaudrim e tutti coloro che vivono nel deserto della parte orientale della Terra di Mezzo.

Tra i buoni torna anche Celeborn, interpretato da Jamie Campbell Bower. È il marito che Galadriel credeva morto e il suo ritorno era noto da mesi, anche grazie al trailer.

Domande frequenti Quando esce Gli Anelli del Potere 3? Gli Anelli del Potere 3 debutta su Prime Video l’11 novembre 2026. Con quella data sono disponibili i primi quattro episodi della terza stagione. Quanti episodi ha la terza stagione degli Anelli del Potere? La terza stagione de Gli Anelli del Potere ha otto episodi in tutto. I primi quattro sono online su Prime Video dall’11 novembre 2026. Di cosa parla Gli Anelli del Potere 3? La terza stagione si apre cinque anni dopo il finale della seconda, nel quale è stata distrutta Eregion. Sauron prosegue i tentativi alla fucina per forgiare l’Unico Anello, ma senza Celebrimbor e gli artigiani elfici ha un compito complicato. Il suo esercito di orchi, sottratto al defunto Adar, combatte contro la resistenza degli Elfi. Chi sono gli attori principali di Gli Anelli del Potere 3? Charlie Vickers interpreta Annatar/Sauron, Morfydd Clark è Galadriel e Benjamin Walker è il re Gil-galad. Nel cast ci sono anche Robert Aramayo (Elrond), Ismael Cruz Córdova (Arondir), Owain Arthur (Durin), Daniel Weyman (Gandalf) e Jamie Campbell Bower (Celeborn). Dove si trova Gandalf negli Anelli del Potere 3? Nella terza stagione Gandalf, interpretato da Daniel Weyman, si trova a Rhun. Si è separato dalle amiche Pelopiedi ma non da Tom Bombadil, interpretato da Rory Kinnear. Il suo obiettivo è trovare il modo di battere lo Stregone Oscuro.