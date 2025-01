Angri, 23enne arrestato per spaccio di hashish e marijuana

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 22 gennaio, ad Angri (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore unitamente al Nucleo Cinofili di Sarno (SA) hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne del luogo indagato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio“. I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana il tutto suddiviso in dosi, tre bilancini di precisione nonché materiale per il confezionamento.

Disposti gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.