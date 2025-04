Angri, arrestato per spaccio: il 27enne torna libero ma dovrà firmare ogni giorno

di Redazione ZON

È stato rimesso in libertà il 27enne originario di Angri arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo operativo, dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il Gip ha convalidato l’arresto, ma ha disposto per il giovane l’obbligo di firma quotidiano presso la polizia giudiziaria.

L’operazione risale al 27 marzo scorso, quando i militari lo avevano sorpreso lungo corso Vittorio Emanuele, a Scafati, mentre cedeva una dose di droga a un assuntore della zona. L’intervento immediato aveva portato al sequestro di 69 grammi tra crack e cocaina.

Come riportato da SalernoToday, la perquisizione domiciliare aveva poi permesso di rinvenire il grosso dello stupefacente, già suddiviso in circa 36 dosi pronte per la vendita, oltre a materiale utile al confezionamento, come bilancini di precisione, forbici, accendini e una confezione di bicarbonato già aperta.

L’assuntore ascoltato dai carabinieri ha confermato di aver acquistato la sostanza dal 27enne anche la sera precedente. Dinanzi al giudice, il giovane ha reso dichiarazioni spontanee, sostenendo di aver acquistato la droga per uso personale, cedendone poi una parte ad alcuni amici.