Angri, estorsione per cellulare rubato: arrestato 21enne

di Rita Milione

Il 18 marzo, ad Angri (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per “estorsione” un 21enne marocchino, senza fissa dimora. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo, in possesso di un telefono cellulare rubato ne avrebbe proposto la restituzione al proprietario previo pagamento di 100,00 euro. I Carabinieri, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno avviato le indagini concluse con l’arresto in flagranza di reato dell’indagato poi condotto presso il carcere di Salerno.