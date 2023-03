Anna della porta accanto, il nuovo singolo di Gianni Morandi: testo e signficato

di Redazione ZON

È “Anna della porta accanto” (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di GIANNI MORANDI, in rotazione radiofonica da venerdì 17 marzo. Scritto e composto dall’amico e compagno di avventure musicali Lorenzo Jovanotti, “Anna della porta accanto” è un brano romantico e intenso, dalle liriche poetiche, dove la penna di Jova dispensa immagini suggestive e granitiche verità: è sempre l’amore a portarci lontano.

«“Anna della porta accanto” è un racconto in forma di canzone, un “musicarello” romantico e realista, con un testo narrativo e una musica che nelle mie intenzioni vuole essere un tributo al Morandi anni 90, quello di “Vita” e delle canzoni prodotte da sua eminenza Mauro Malavasi» – LORENZO JOVANOTTI.

Poco più di 4 minuti per scandagliare l’eterno mistero dell’amore, quello incondizionato che muove chi, nel percorso comune di vita, ha il coraggio e la volontà di riscoprirsi giorno dopo giorno.

«Jovanotti, l’autore della canzone, ha fotografato Anna con i suoi occhi, e ha colpito nel segno cogliendo anche dei suoi lati più nascosti: il ritratto di una donna dalla luce particolare e dal fascino misterioso, un “animale da fare attenzione”. Questa sua visione di Anna mi ha incuriosito molto, è un brano diverso dagli altri e mi piace cantarlo perché ha una bellissima melodia» – GIANNI MORANDI.

Il brano impreziosisce la tracklist di EVVIVA!, il nuovo album pubblicato il 3 marzo per Epic Records/Sony Music Italy. Viaggio in 8 tracce (di cui 5 firmate da Lorenzo Jovanotti) nel presente di un artista unico come Morandi, EVVIVA! arriva dopo la sua partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 73esimo Festival di Sanremo, e a 5 anni di distanza dall’ultimo progetto “d’amore d’autore”. “Anna della porta accanto” non mancherà nella scaletta di GO GIANNI GO! – MORANDI NEI PALASPORT, il nuovo tour nei palazzi dello sport prodotto da Trident Music, partito il 10/3 da Rimini e in programma per tutto il mese di marzo nelle principali città italiane.

Testo – Anna della porta accanto

E ho pensato che fosse una scusa

Quella fretta vestita da strana abitudine

Ho creduto che fossi delusa

Da una vita che forse ti aveva coperta di nuvole

E ho sentito parlare di te

Come di un animale da fare attenzione

Ti sentivo rientrare al mattino

E poi chiudere a chiave la porta

Lasciando fuori il destino

Quante cose che pensa la gente

Quanti film che si fanno i pensieri

Solamente per stare al sicuro

E rimuovere i sogni di ieri

Quante cose si dicono a caso

E magari bastava un sorriso

Per scoprire che è sempre l’amore

E solo l’amore

Che l’amore ha deciso

Anna della porta accanto

Sembra un altro pianeta

Una vita che scorre di fianco

Una gioia segreta

Anna della porta accanto

Un giardino nascosto

Un giudizio annunciato di fretta

Forse un angelo, un mostro o un essere umano

Per sapere che è sempre l’amore

È sempre l’amore

A portarci lontano

A portarci lontano

Ti sentivo rientrare al mattino

Come avessi una storia diversa ogni sera

Certi giorni lo sguardo distratto

E altri giorni il silenzio di un gatto

Poi un giorno ho capito che tu

Sei lo specchio in cui sono riflesso

Anche tu come me nel tuo viaggio a trovare te stessa

Che ogni giorno è diversa

Anna della porta accanto

Sembra un altro pianeta

Una vita che scorre di fianco

Una gioia segreta

Anna della porta accanto

Un giardino nascosto

Un giudizio annunciato di fretta

Forse un angelo, un mostro o un essere umano

Per sapere che è sempre l’amore

È sempre l’amore

A portarci lontano

A portarci lontano, oh-oh-oh-oh

E ci siamo parlati

Della vita e dei suoi giri

Occhi lucidi e molte risate

Autostrade e sentieri

Che ci rendono uguali

Tra le andate, i ritorni e gli scali

Tra vergogna ed orgoglio

E ci mettono le ali

Anna della porta accanto

Sembra un altro pianeta

Una vita che scorre di fianco

Una gioia segreta

Anna della porta accanto

Un giardino nascosto

Un giudizio annunciato di fretta

Forse un angelo, un mostro o un essere umano

Per sapere che è sempre l’amore

È sempre l’amore

A portarci lontano

A portarci lontano, oh-oh-oh-oh

A portarci lontano