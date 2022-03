Anticipazioni Amici 2021, ecco gli ospiti della puntata di stasera

Anticipazioni Amici 2021: ecco gli ospiti della nuova puntata. Tra di essi, ci sarà sicuramente nuovamente il comico Nino Frassica

Continua la corsa serale. Le Anticipazioni Amici 2021 si infiammano. Il noto talent condotto da Maria De Filippi, arrivato alla ventunesima edizione, ha fissato il suo appuntamento stasera, per la seconda serata del serale. Le squadre sono pronte, e i prof stessi sono stati divisi equamente in virtù dei probabilissimi scontri che saranno rispettati nelle puntate domenicali.

La settimana scorsa si è partiti con il botto, con le eliminazioni di Alice e Gio Montana. Gli allievi rimasti sono sedici adesso che stasera si sfideranno nelle classiche manche giudicate dai giudici fissi: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Ma soprattutto, per le Anticipazioni Amici 2021 ci sarà anche un nuovo ospite musicale. Si tratta di Irama, ex-concorrente e vincitore della trasmissione. Quest’ultimo si esibirà in un medley composto da “Ovunque Sarai” e “5 Gocce”, due singoli estratti dall’album “Il Giorno in Cui Ho Smesso di Pensare”.

Lo spazio dedicato alla comicità ancora una volta sarà affidato alla ormai presenza fissa del comico Nino Frassica, che abbiamo già visto nella prima puntata. Una garanzia davvero importante, dato che sono risapute le sue incredibili doti d’intrattenitore. Soprattutto, si tratta di una “punta di diamante” in grado di dare un’esperienza unica.