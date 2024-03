Anticipazioni Amici Serale: la puntata del 23 Marzo

di Redazione ZON

Oggi, sabato 23 marzo 2024, alle ore 21:20 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 2023. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli e le anticipazioni.

Serale di Amici, la composizione delle squadre

Zerbi-Celentano

Dustin

Holden

Marisol

Petit

Cuccarini-Lo

Kumo

Lucia Ferrari

Mida

Nicholas Borgogni

Sarah Toscano

Sofia Cagnetti

Pettineli-Todaro

Ayle (eliminato)

Gaia De Martino

Giovanni Tesse

Lil Jolie

Martina Giovanni

Giuria

Michele Bravi Giuseppe Giofrè Cristiano Malgioglio

Queste sono le anticipazioni del Serale diramate da SuperGuidaTv:

Prima sfida

“ZerbiCele vs PettiMondo / Todarelli. Si esibiscono per primi pertanto Petit contro Giovanni: vince il cantante. Poi viene proposto il guanto pole dance tra Marisol vs Gaia. A dimostra una professionista esterna. Raimondo non accetta il guanto perché non è equo. Espongono le loro rispettive ragioni sia la Celentano che Raimondo. Quest’ultimo sottolinea che è addirittura stata chiamata una professionista esterna. I giudici lo ritengono non equo e il guanto viene annullato”.

Seconda sfida

“A sfidarsi sono stati Zerbi-Cele contro i CuccaLo. Vincono gli Zerbi-Cele e cedono la mano”.

Terza sfida

“Cuccalo vs Pettirelli e perdono i Pettimondo. Ayle eliminato. Lil Jolie e Kumo al ballottaggio finale”.