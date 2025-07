di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 11 Luglio 2025

Ma R.J. non ha l’esperienza e il talento di Zende il quale si sente emarginato dalla famiglia e chiede a Ridge di dargli una possibilità, sostenendo che il progetto richiede professionisti esperti. Ma Ridge ribadisce che Eric aveva già scelto R.J. Più tardi, in ospedale, l’atmosfera si carica di emozione quando la famiglia esprime il desiderio di vedere Eric tornare come era una volta e di non vederlo lottare. Tutti ricordano i saggi consigli del patriarca per rimanere positivi. Poi di fronte alla situazione di inutile speranza, la famiglia riafferma l’importanza di rispettare la volontà di Eric e Steffy, al suo capezzale, in un pianto straziante. In ospedale, Bridget dice a Finn che è dura per lei veder soffrire Eric che non sembra essere migliorato. Per Finn, visto che la febbre sta salendo, per evitare infezioni la cosa migliore sarebbe staccarlo dalla respirazione assistita. Bridget si chiede se suo padre riuscirà a respirare da solo.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione