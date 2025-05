di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi,14 Maggio 2025

Ridge affronta Donna, rimproverandola per non averlo informato delle condizioni di Eric. Donna spiega di aver mantenuto il segreto per rispettare la volontà di Eric. Intanto, RJ si sfoga con Luna, esprimendo la difficoltà di mantenere il segreto sulla salute del nonno. Luna lo consola, sottolineando l’importanza del tempo trascorso insieme nella creazione della collezione vincente.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione