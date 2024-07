di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 15 Luglio

Bill sarà una furia e avvertirà Sheila di stare molto attenta alle sue mosse. Il magnate le ricorderà che nessuno lo ha mai tradito senza pagarne le conseguenze e le intimerà di non provarci nemmeno, se non vorrà assaggiare la sua ira. Sheila gli assicurerà di avere occhi solo per lui ma in realtà nasconderà il suo incontro con Deacon, a cui ha fatto giurare di non dire nulla. La Carter, sibillina, chiederà al fidanzato se il suo atteggiamento e le sue paure di un possibile suo tradimento siano nate dopo l’incontro con suo figlio Liam.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione