di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 16 Luglio 2025

Ridge è pieno di dubbi, non è sicuro di aver preso la giusta decisione scegliendo di sottoporre Eric alla cura sperimentale proposta da Finn. Il padre gli aveva affidato un compito difficilissimo, quello di decidere il da farsi nel momento in cui lui non avrebbe potuto essere in grado di farlo. Ma la sua volontà era di andarsene in pace senza tirare a lungo una vita non degna di essere vissuta. Ridge si domanda se il padre sarà in buone condizioni quando lo dimetteranno, oppure se la sua esistenza sarà segnata da un corpo malato, non più in grado di lavorare, di avere una vita coniugale piena, cioè tutte le cose che amava Eric e delle quali non si sarebbe mai voluto privare. Brooke consola Ridge, dicendosi ottimista e di credere fermamente che sia stato giusto dare ad Eric un’altra possibilità.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione