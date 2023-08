di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 17 agosto

Replica puntata n. 143 trentaduesima serie: Brooke accusa Taylor di usare quello che è successo a Steffy solo per riavvicinarsi a Ridge. lI marito le chiede però di lasciarli da soli, dicendo di avere bisogno di trascorrere un po’ di tempo con Taylor. Deacon cerca di consolare Brooke. Carter, intanto, ripete a Quinn che non riesce a dimenticarla, ma lei gli risponde che non tradirà mai più Eric, il quale invece, tra le braccia di Donna, sembra avere qualche rimorso per il suo di tradimento, ma nemmeno troppi.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione