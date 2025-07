di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 17 Luglio 2025

Steffy confida a Finn di essere preoccupata per Thomas. La malattia e le preoccupazioni per il nonno lo hanno molto turbato e lei sa che quando il suo equilibrio si altera è possibile che i suoi comportamenti ossessivi si ripresentino. Chiama di nuovo in causa Hope sostenendo che il fratello è innamorato pazzo di lei, che non ricambia però nello stesso modo i suoi sentimenti e non si impegnerà mai seriamente con lui. E in un momento di tale fragilità, questo potrebbe costare molto caro alla salute mentale di Thomas. Steffy, sempre molto preoccupata del fatto che Hope stia illudendo suo fratello, parla con entrambi e chiede ripetutamente a Hope se ama veramente Thomas. Il fratello la interrompe, non volendo che Hope si senta a disagio. Ribadisce di essere una persona ormai adulta e matura e di non aver bisogno di essere protetto da lei.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione