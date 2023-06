di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 giugno

Taylor, nonostante sia innamorata di Ridge, dice a Thomas di non voler bruciare le tappe e non voler precorrere i tempi perché non si sente ancora pronta a ricongiungersi a lui. Nel frattempo, Thomas è diventato complice e vittima dei ricatti di Sheila, ma Steffy non si arrende e si scaglia contro la suocera. Brooke, intanto, confida alla figlia e a Liam i suoi problemi con Ridge.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione