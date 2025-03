di Redazione ZON

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 21 marzo 2025

Li cerca di infondere determinazione in Finn, ricordandogli la forza e la dedizione che aveva da studente e indicandogli la strada per eliminare definitivamente Sheila dalla sua vita. Nel frattempo, Douglas, ispirato da una frase del padre, orchestra un piano per far riavvicinare Hope e Thomas: fingendosi l’uno e l’altra, scrive dei messaggi per invitarli a una cena romantica. Quando i due si ritrovano, capiscono subito il desiderio del figlio e, divertiti, apprezzano il suo impegno nel cercare di riunire la famiglia.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione