Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 21 Novembre

Sheila promette a Deacon di pagarlo profumatamente in cambio del suo aiuto per nasconderla dalla polizia: questo denaro potrebbe cambiargli completamente la vita. Sheila, infatti, impone la sua presenza a casa di Deacon, che non riesce a convincerla ad allontanarsi per sempre da Los Angeles e dai guai. Intanto, la famiglia Forrester al completo si riunisce a casa di Eric per festeggiare il ritorno di Finn, ma Brooke e Liam non vengono invitati all’evento, suscitando molti malumori.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione