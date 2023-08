di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 22 agosto

Grace cerca di convincere Zende a combattere per riconquistare Paris, ma la ragazza interrompe la conversazione e ribadisce fermamente alla madre di non intromettersi nella sua vita sentimentale. Nel frattempo Carter, ormai stanco di essere solo, decide di rinunciare per sempre a Quinn e di tornare da Paris. Donna, Hope e Katie si ritrovano a parlare da sole quando Brooke non si presenta al brunch di famiglia dov’era attesa. Katie, inoltre, sembra incuriosita dalla vita sentimentale di Donna, che a loro insaputa ha una relazione segreta con Eric.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione