di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 23 Luglio 2025

Thomas non perde occasione di chiedere a Hope di sposarlo regalandole uno splendido anello, ma la giovane non se la sente di fare questo passo nonostante il sentimento che li lega sia forte. Intanto Finn chiama Steffy, lei lo raggiunge nel suo studio e il marito le confida quello che ha appena appreso da Xander, la donna è restia a parlarne perché risveglia in lei brutti ricordi ormai messi da parte, ma Finn è comunque preoccupato perché ha visto con i suoi occhi come Thomas la tratta, la manipola e la minaccia e vuole che Steffy apra gli occhi. Finn è turbato nell’apprendere che Xander crede che Thomas abbia ucciso Emma Barber, mentre Steffy insiste che è stato solo un tragico incidente. Thomas si propone a Hope dandole un anello, ma lei rifiuta l’impegno, chiedendo più tempo per capire i propri sentimenti. Thomas però appare paziente e comprensivo e le chiede solo di mettere lo splendido anello al collo come ciondolo da tenere sul cuore.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione