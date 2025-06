di Redazione ZON

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 24 Giugno 2025

Eric rinnova la sua stima nei riguardi del nipote R.J. e il giovane gli ribadisce tutto il suo affetto e la sua gratitudine per avergli fatto scoprire la sua vocazione come stilista. Stessa cosa fa Zende e Eric incoraggia entrambi i nipoti e Luna a continuare il loro lavoro di squadra, essenziale per il futuro della Forrester. La serata sembra procedere per il meglio ma, nel corso di un brindisi, Eric capisce all’improvviso che il figlio gli ha mentito e di non essere stato lui a vincere la sfida.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione