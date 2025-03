di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 31 marzo 2025

Tra Sheila e Deacon la sintonia cresce di giorno in giorno. La Carter ha però paura che si realizzino tutti i timori che lo Sharpe le ha comunicato di avere. La rossa spera che il loro rapporto non pregiudichi il suo legame con Hope e non metta a rischio Il Giardino, che il barista ha acquistato con tanta fatica e che per lui significa una rivincita sulla vita. Nonostante tutti questi rischi e la consapevolezza che ci siano, Deacon sorprende Sheila con una proposta di matrimonio.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione