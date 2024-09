di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 9 settembre

Liam ribadisce a Wyatt, con cui si incontra a pranzo a Il Giardino, di essere ancora molto preoccupato per la presenza di Thomas accanto a Hope. Il ragazzo non riesce a tranquillizzarsi nemmeno grazie alle parole di Steffy. Alla Forrester c’è aria di festa per il ritorno di RJ. Brooke e Ridge sono entusiasti e lo stilista tenta ancora di convincere il figlio a tornare a lavorare per l’azienda di famiglia.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione