Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 7, la puntata di oggi 20 Giugno

«L’ultimo salto» Don Matteo e il vescovo si ritrovano all’AeroClub di Gubbio per un lancio con il paracadute in ricordo dei vecchi tempi. Dopo il salto, però, Monsignor Benelli sparisce nel vuoto. «Il mestiere di crescere» Don Matteo è il nuovo insegnante di religione del liceo scientifico. Nel suo primo giorno deve affrontare i turbolenti ragazzi della 59B e in particolare Daniele, principale indiziato per

la recente aggressione al prof d’italiano.