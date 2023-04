Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntata di oggi 19 aprile

di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà oggi, 19 aprile 2023.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere

Irene non ha voglia di andare all’incontro con la famiglia di Alfredo e quindi si inventa una scusa, ma il ragazzo ci resta molto male e si sfoga con Vito. Marco sembra determinato a dimenticare Stefania e continua a parlare di Gemma come di un’amica. Marcello, invece, non si dà pace da quando Adelaide è partita.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Grace Ambrose – Filmografia

Cinema

La vera storia di Luisa Bonfanti, regia di Franco Angeli (2006)

La voce del lupo, regia di Alberto Gelpi (2017)

Compromessi sposi, regia di Francesco Miccichè (2019)

Il primo Natale, regia di Ficarra e Picone (2019)

Televisione

Tilt, creata da Marek Beles – miniserie TV (2017)

Una pallottola nel cuore, regia di Luca Manfredi – serie TV (2018)

Il paradiso delle signore, di registi vari – soap opera (2020-)

Chiara Russo: scopriamo insieme qualche piccola curiosità