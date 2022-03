Anticipazioni Isola dei Famosi: sui social una naufraga segreta

Manca poco all’inizio de L’Isola dei Famosi. E, a pochi giorni dalla messa in onda del 21 marzo, è stato svelato l’intero cast che parteciperà al programma condotto da Ilary Blasi.

Quest’anno ci sono delle novità. I concorrenti si divideranno in “single” (gareggeranno da soli), e “coppie”, formate da due naufraghi che formeranno una sola entità. Inizialmente le due categorie vivranno su isole diverse, in attesa di capire come si svilupperà il gioco.

Di seguito l’elenco completo dei nomi stellari de L’Isola dei Famosi.

Le Coppie

Carmen Di Pietro col figlio Alessandro

Lory Del Santo con il fidanzato Marco

Jeremias Rodriguez col padre Gustavo

I Cugini di Campagna (solo due)

Clemente Russo con la moglie Laura

Guendalina Tavassi col fratello Edoardo

I “single”

llona Staller, ex attrice a luci rossi

Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello

Roberta Morise, showgirl

Estefania Bernal, modella

Jovana Djordjevic, influencer e moglie di Filip Djordjevic

Marco Melandri, motociclista

Antonio Zequila, attore

Roger Balduino, modello

Blind, cantante ed ex concorrente di X Factor

Nicolas Vaporidis, attore

Lo spoiler della produzione: naufraga segreta?

Sul sito ufficiale del reality show, è apparsa la foto di una naufraga che avrebbe dovuto rimanere segreta, non rientrando nel gruppo di partecipanti già annunciato. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti, ex volto del Grande Fratello Vip. Probabilmente, Patrizia entrerà in gioco a programma già avviato per stravolgere equilibri già consolidati sulle spiagge dell’Honduras.