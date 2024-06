di Redazione ZON

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le anticipazioni La promessa.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi 12 Giugno

Fernando si salva da un attacco di cuore grazie alla pillola che gli somministra Margarita. Alonso è sotto shock perché ha temuto di perdere suo fratello. Questo evento, sommato alle cure del medico per Pia, ancora convalescente dopo il parto, fa si che Cruz si scontri nuovamente con Abel poiché la marchesa, ritiene che non stia facendo il suo lavoro come dovrebbe. Don Carlos torna a La Promessa con l’intenzione di porgere le sue scuse a Candela, ma a gran sorpresa, è lei a scusarsi per il suo comportamento.

Anticipazioni La promessa: la filmografia di Jordi Coll

Cinema

Pasión criminal, regia di Rubén Dos Santos (2015)

Televisione

Infidels – serie TV, 14 episodi (2010-2011)

Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera, episodi 381-930, 998-1000 (2012-2015, 2018)

El ministerio del tiempo – serie TV, 1 episodio (2015)

El incidente – serie TV, 7 episodi (2016)

Una vita (Acacias 38) – soap, episodi 404-676 (2016-2017)

La otra mirada – serie TV, 13 episodi (2018-2019)

Merlí: Sapere Aude – serie TV, 8 episodi (2021)

El inocente – serie TV, 4 episodi (2021)

Madres. Amor y vida – serie TV, 8 episodi (2022)

Storie per non dormire (Historias para no dormir) – serie TV, 1 episodio (2022)

Cortometraggi

Desguace, regia di David Orea (2022)

Teatro

Fama, el Musical (2007-2008)

Un cau de mil secrets (2009-2010)

Hair, Peace, Love & Rock Musical (2010-2011)

Grease, el Musical (2011-2013)

Mierda de artista (2014-2015)

Molt soroll per no res (2015-2016)

Programmi televisivi