di Redazione ZON

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le anticipazioni La promessa.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi 29 Agosto

Abel rivela a Jana di aver scoperto la sua relazione segreta con Manuel. Il dottore li ha visti mentre si baciavano nell’hangar. Cruz, dopo essersi lamentata inutilmente, accetta che Curro diventi il nuovo barone de Linaja ma cosa le avrà fatto cambiare idea? Catalina organizza il suo viaggio con Pelayo e Don Alonso le dà il suo consenso, a patto però che Margarita vada con loro. Il Conte però non intende partire; ha infatti paura che i suoi affari con Jeronimo saltino e non può permetterlo, visto che la guerra sta per scoppiare e mr. Cavendish ha fatto un nuovo ordine di armi. Don Lorenzo chiede a Martina informazioni su Curro ma lei si rifiuta di rispondergli. Leonor annuncia che tornerà a casa mentre Mauro lascia la tenuta, pronto a diventare il nuovo maggiordomo di un’altra dimora. Tutti i suoi amici, soprattutto Teresa, lo salutano commossi.

Anticipazioni La promessa: la filmografia di Jordi Coll

Cinema

Pasión criminal, regia di Rubén Dos Santos (2015)

Televisione

Infidels – serie TV, 14 episodi (2010-2011)

Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera, episodi 381-930, 998-1000 (2012-2015, 2018)

El ministerio del tiempo – serie TV, 1 episodio (2015)

El incidente – serie TV, 7 episodi (2016)

Una vita (Acacias 38) – soap, episodi 404-676 (2016-2017)

La otra mirada – serie TV, 13 episodi (2018-2019)

Merlí: Sapere Aude – serie TV, 8 episodi (2021)

El inocente – serie TV, 4 episodi (2021)

Madres. Amor y vida – serie TV, 8 episodi (2022)

Storie per non dormire (Historias para no dormir) – serie TV, 1 episodio (2022)

Cortometraggi

Desguace, regia di David Orea (2022)

Teatro

Fama, el Musical (2007-2008)

Un cau de mil secrets (2009-2010)

Hair, Peace, Love & Rock Musical (2010-2011)

Grease, el Musical (2011-2013)

Mierda de artista (2014-2015)

Molt soroll per no res (2015-2016)

Programmi televisivi