La Redazione di Zon presenta le anticipazioni della serie turca “Segreti di Famiglia” che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Per chi desidera rivedere le puntate o seguirle in streaming, “Segreti di Famiglia” è disponibile su Mediaset Infinity, sia in diretta che on demand.

Trama di “Segreti di Famiglia”

“Segreti di Famiglia” (titolo originale “Yargı”) è una serie televisiva turca che intreccia dramma e thriller giudiziario. La storia ruota attorno a Ilgaz Kaya, un integerrimo pubblico ministero, e Ceylin Erguvan, un’avvocatessa determinata e spregiudicata. Le loro vite si incrociano quando il fratello di Ilgaz viene accusato dell’omicidio della sorella di Ceylin. Unendo le forze, i due protagonisti cercano di svelare la verità, affrontando segreti nascosti e complotti che coinvolgono le loro famiglie.

Anticipazioni Segreti di Famiglia: la puntata di oggi, 22 gennaio 2025

Attori principali

Kaan Urgancıoğlu nel ruolo di Ilgaz Kaya: Noto al pubblico italiano per aver interpretato Emir Kozcuoğlu in “Endless Love”, Urgancıoğlu porta in scena un pubblico ministero rigoroso e dedito alla giustizia.

Pınar Deniz nel ruolo di Ceylin Erguvan: Attrice turca di talento, Deniz interpreta un'avvocatessa audace e pronta a tutto per difendere i propri clienti.

Uğur Polat nel ruolo di Yekta Tilmen: Interpreta un avvocato influente e ambiguo, aggiungendo profondità alla trama con la sua performance.

Filmografia del Regista

La serie è diretta da Ali Bilgin, regista turco noto per il suo lavoro in diverse produzioni televisive di successo. Tra i suoi progetti più noti si annoverano:

“Medcezir” (2013-2015): Adattamento turco della serie americana “The O.C.”, che ha riscosso grande successo in Turchia.

"Kara Sevda" (2015-2017): Conosciuta in Italia come "Endless Love", la serie ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui un International Emmy Award.

"Ufak Tefek Cinayetler" (2017-2018): Un thriller drammatico che ha conquistato il pubblico turco con la sua trama avvincente.

Con “Segreti di Famiglia”, Ali Bilgin continua a dimostrare la sua abilità nel dirigere storie complesse e coinvolgenti, mantenendo alta la qualità delle produzioni turche nel panorama televisivo internazionale.